АСВ определилось с банками-агентами для страховых выплат вкладчикам «Югры»

Москва, , 08:49 — REGNUM Банками-агентами по выплатам страховых компенсаций вкладчикам банка «Югра» стали пять кредитных организаций, сообщили в пресс-службе «Агентства страхования вкладов».

«Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает, что ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» (г. Москва)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что с 24 июля 2017 года можно подавать заявления о выплате возмещения по вкладам вкладчикам «Югры» и прочим документам. Как пояснили в АСВ, дополнительно будет определена точная дата выплат.

Напомним, банк «Югра» по итогам 2016 года оказался на первом месте среди российских банков по убыткам.

10 июля 2017 года Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Обязательства по управлению «Югрой» возложены ЦБ на АСВ на полгода.

Банк «Югра» — участник системы страхования вкладов, поэтому его вкладчики получат страховую компенсацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной думы на пленарном заседании 14 июля приняли протокольное поручение по расследованию ситуации вокруг наложения моратория на работу «Югры».

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