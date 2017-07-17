Рост ВВП Китая по итогам второго квартала 2017 г. составил 6,9%

Пекин, , 08:44 — REGNUM ВВП Китая по итогам II квартала текущего года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом, как передает ПРАЙМ, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая во II квартале 2017 года составил 6,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие экономические показатели страны намного лучше ранее прогнозируемых экспертами. Ранее предполагалось, что в I полугодии 2017 года рост ВВП Китая составит не более 6,7−6,8%.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) также прогнозировали рост ВВП Китая в 2017 г. на 6,7% и в среднем на 6,4% в 2018—2020 гг.

Напомним, 13 июля Главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, согласно которому за первые 6 месяцев 2017 года объем китайского экспорта увеличился на 15%, импорт при этом вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 г.

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