Нефть: после коррекции рост котировок продолжится

Москва, , 08:19 — REGNUM В пятницу, 14 июля, торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,01%, до $48,91 за баррель, WTI — на 1,08%, до $46,75 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,75% и составила $46,21 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик АльпариВладислав Антонов.

Котировки на Brent восстановились до 49 долларов за баррель. Их восстановлению способствовали проблемы с поставками в Нигерии, а также ослабление американского доллара на рынке форекс после выхода статданных в США по инфляции и розничным продажам.

Отчет компании Baker Hughes показал, что с 8 по 14 июля общее количество нефтегазовых установок не изменилось и составило 952 штук. Активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 2 единицы, до 765. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, до 187 штук.

За минувшую неделю цена на нефть сорта Brent выросла на 4,8%, за пятницу — на 1,2%. На торгах в Азии баррель Brent стоит $49,01. Зона сопротивления 48,50/75 пройдена. Теперь покупателям открылась дорога до $49,65. Если API и Минэнерго США в своих отчетах опять отразят сокращение запасов сырой нефти, то можно спокойно двигаться в направлении $51,00−51,20. До этого уровня ничего не мешает. В понедельник вероятна коррекция до $48,45.