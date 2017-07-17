Риски к ослаблению рубля снизились

Москва, , 08:13 — REGNUM В пятницу, 14 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 73,25 коп. (-1,22%), до 59,09 рубля, курс евро — на 43,00 коп. (-0,63%), до 67,75 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+14,7%), евро/рубль — 427,2 млн евро (-43,42%), сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Российская валюта на фоне восстановления цен на нефть и ослабления американского доллара на рынке форекс завершила торги в пятницу неплохим ростом. За неделю курс рубля вырос к доллару на 2%, к евро — на 1,45%.

В пятницу ослабление американского доллара вызвали слабые статданные по инфляции и розничным продажам США, которые спровоцировали падение доходности облигаций США на 2,6% и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения ставки ФРС в этом году. Дополнительную поддержку рубль получал от роста индекса государственных облигаций России, который по итогам дня вырос на 0,19%, до 137,63. Инвесторы возвращаются в ОФЗ.

Сегодня стартует очередной налоговый период. Пик налоговых платежей придётся на 25 июля. Если новые аукционы Минфина (среда) не разочаруют зарубежных инвесторов, то стоит ожидать закрытия текущей недели ростом по курсу рублю.

В понедельник, 17 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $49,02. На нефтяном рынке возможна нисходящая коррекция, но в целом покупателям открыта дорога до $49,80.

Пара доллар/рубль прошла две поддержки 59,65 и 59,19 рубля. Следующая находится на уровне 58,75 рубля. Если она не устоит, курс доллара вернётся к уровню 57,55/60 рублей. В этом случае про ослабление рубля можно забыть до сентября.