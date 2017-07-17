В Алтайском крае забраковано 200 кг «неправильного» молока

Барнаул, , 08:01 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обнародовало информацию о качестве и безопасности молока и молочной продукции, находящихся в обращении на потребительском рынке региона. Из нее следует, что в первом полугодии 2017 года забраковано и изъято из оборота 44 партии некачественной молочной продукции объемом около 200 кг.

«В отношении одного из предприятий — изготовителей за неоднократные (грубые) нарушения по выпуску в оборот фальсифицированной молочной продукции Управлением наложены штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей, направлено исковое заявление в суд о запрете определенного вида деятельности указанным предприятием», — отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, доля проб, несоответствующих требованиям Технических регламентов по показателям подлинности (идентификации), снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в 10 раз и составила 0,1%.

Напомним, в 2016 году по фактам выпуска в обращение фальсифицированной молочной продукции было наложено более 5 млн. рублей штрафов. Также по предписаниям Роспотребнадзора приостановлено действие 10 деклараций о соответствии на выпускаемую молочную продукцию. А деятельность одного из предприятий приостановлена судом на срок 30 суток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с увеличением производства молочной продукции в Алтайском крае увеличился и объем контрафакта. В частности, в твороге из Новосибирска, продававшемся в одном из барнаульских супермаркетов, при исследовании не оказалось ни капли молока.

Специалистами центральной научно-производственной радиологической лаборатории удивили не только журналистов, но и экспертов: творожный продукт на 35 процентов состоял из пальмового масла. А еще в его составе присутствовала олеиновая кислота, которую применяют, в том числе, при производстве лакокрасочных материалов.

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