Население порто-франко Ванино мечтает уплыть к другим берегам

Ванино, Хабаровский край, , 07:54 — REGNUM В свободном порту Ванино жители возмущены плохой работой почты, отсутствием наличных денег в банкоматах, которых мало и они постоянно ломаются. Негосударственные пенсионные фонды, закрыв свои филиалы, вынудили местных пенсионеров тратить дополнительные деньги и ходить по инстанциям. Жители порто-франко возмущаются и мечтают сменить место жительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Каждое утро в свободном порту Ванино привычная тягучая очередь на почте. Из двух окон работает одно — это не исключение, а норма, так почти всегда. Одна измученная девушка и принимает корреспонденцию, и выдает: письма, посылки, огромные стопки отправлений от юридических лиц — налоговой, судов, и т.д.

Очередь еле движется и психует — рабочий день в разгаре.

Где-то в недрах почты кто-то барабанит в дверь, слышен недовольный голос: «Да сейчас, открою!!!».

Не меньше, чем еле живая очередь посетителей раздражает организация работы федерального ведомства. У окошка пенсионерка с большим конвертом:

«Девушка, мне нужно отправить документы в Москву заказным письмом. Неделю примерно идет?», — спрашивает женщина.

«Да что вы, какая неделя?! Месяц! Но вы можете отправить ЕМС-почтой. Тогда дойдет за 10 дней. Но это дорого. Вот ваше письмо вам обойдется в 690 рублей», — отвечает сотрудница почты.

«Вы что, в Москву письма конной почтой отправляете?! Или голубиной?! XXI век на дворе! Из Японии неделю посылка идет! Из Китая тоже. Почему внутри страны такие сроки?!», — возмущается очередь.

Вопросы остаются без ответа. В почтовом отделении стенда, на котором были бы указаны сроки доставки корреспонденции и расценки — нет.

Пенсионерка, которой необходимо отправить документы в Москву, между тем обнаруживает, что у нее не хватает наличных, чтобы заплатить за дорогое ЕМС-отправление. Женщина протягивает в окошко банковскую карту Сбербанка.

«Мы карты не принимаем, у нас все расчеты только наличными», — говорит почтовая служащая.

В здании почты банкомата нет.

«Что же мне делать?! Это ж еще найти надо банкомат, в котором деньги есть! У меня Сбербанка карта, их банкоматы постоянно ломаются!», — чуть не плачет пенсионерка.

Мужчина, ожидающий своей очереди, протягивает ей недостающие 100 рублей. Женщина, благодарит, наконец рассчитывается и отходит от окошка.

«Мне документы нужно отправить было. В НПФ «Электроэнергетики», у меня там накопительная часть пенсии. Когда мне предложили заключить договор и перевести свои деньги из государственного ПФ к ним, у этого фонда был филиал в Ванино. Он располагался в офисе филиала банка «ФК Открытие». Но потом и банк свой филиал закрыл, и НПФ «Электроэнергетики» не посчитал нужным оставить в Ванино своего агента. Теперь все мучаются. Во-первых, дополнительные расходы. Нужно заверить все документы у нотариуса. А у нас, на весь огромный район всего два нотариуса. Один в отпуске, ко второму очереди. Заплатить нотариусу. Потом отстоять в очереди на почте, заплатить 690 рублей на почте! А если люди из таежных поселков?! Это им нужно приехать, где-то переночевать. И не факт, что нотариус примет в этот день, скорее всего назначит через несколько дней. Это людям опять ехать. Нотариусы тоже, кстати, принимают только «наличку» — это опять бегать, искать банкомат. Звонила в этот НПФ «Электроэнергетики». Сказали, что с момента получения документов они проверять их будут месяц, потом еще в течение месяца переведут деньги. Мое мнение: это для того, чтобы как можно дольше попользоваться деньгами пенсионеров», — высказала все, что наболело, пенсионерка.

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В отделении Сбербанка свободного порта Ванино из трех банкоматов, выдающих наличные деньги, рабочими оказались только два. К ним — огромная очередь. В узком «закутке», где стоят банкоматы, огромные витринные окна, в которые бьет яркое летнее солнце. Жара и духота в закутке — невыносимая. Вентиляции — нет. Найти выдающие наличные банкоматы на территории районного центра, в магазинах и прочих учреждениях, корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Поиски книги жалоб в зале для клиентов, где ей вообще-то положено быть, успехом не увенчались. Девушки-сотрудницы банка сообщили, что книга жалоб хранится у заведующей филиалом. Заведующая сообщила, что книга жалоб есть в зале для клиентов. Но она пообещала выяснить причину неработающих банкоматов в Хабаровске.

В свободном порту Ванино своей службы, отвечающей за ремонт банкоматов, нет. Ремонтники приезжают из соседнего, Советско-Гаванского района. Все решения принимает Хабаровск.

Жалобную книгу корреспонденту ИА REGNUM увидеть так и не удалось.

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«Единственное место, где и условия труда и оплата на современном уровне — угольный порт Сибирской угольной энергетической компании. Но туда очередь на трудоустройство на год вперед. В остальных крупных компаниях либо платят мало, либо не устроишься, либо примут по договору, а это — на «птичьих правах». Есть надежда, что рабочих мест прибавится, когда завершит строительство нового порта компания «Сахатранс», но это — конец 2018 года, в лучшем случае. Еще один угольный порт, который предполагается построить — терминал ООО «Дальневосточный Ванинский Порт» ТЭПК Руслана Байсарова. Но начала строительства ждут уже три года — оно пока даже не начиналось. Люди жалуются на то, что на прием к стоматологу в ЦРБ можно записаться только лично явившись в 6:30 утра в больницу. По телефону не записывают. На высокие цены на продукты — «помидоры в разгар лета 110 рублей, свинина 400, говядина еще дороже», — жалуются корреспонденту ИА REGNUM жители свободного порта Ванино, стоящие в очереди на почту.

Жители порто-франко мечтают поменять место жительства. Повсеместно на балконах и окнах домов видны красные баннеры: «Продам». Даже на единственном, построенном за последние 20 с лишним лет доме для молодых семей — такой баннер, с объявлением о продаже или аренде. Но рынок недвижимости «встал намертво», жилье продается плохо. По данным Хабаровскстата, в 2016 году из порто-франко уехали 1 714 человек. Из них 789 переехали в другие районы края, преимущественно в Хабаровск, 706 человек навсегда покинули регион. Статистика не учитывает тех, кто уехал в поисках лучшей жизни, не сумев продать в Ванино свое жилье. Таких немало. Не учитывает статистика еще одну категорию, также весьма многочисленную — молодые люди, окончившие учебные заведения в других регионах России и оставшиеся там работать. Своего жилья нет, снимают, прописаны в Ванино, но возвращаться не собираются.

Официальный среднедушевой доход на май 2017 года в Хабаровском крае, по данным Хабаровскстата, составил 38 418,8 рубля. Однако, в свободном порту Ванино такими доходами могут похвастаться очень не многие. Но даже такой суммы на нормальную жизнь недостаточно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, в ходе инспекционной поездки в свободный порт Ванино, глава региона Вячеслав Шпорт услышал множество жалоб от населения на бесконечные отключения воды и света в жилых домах.

Жители порто-франко жалуются на то, что реализация закона о дальневосточном гектаре принесла им больше бед, чем пользы — чиновники поселенческой администрации палец о палец не ударили для того, чтобы зарезервировать земли, необходимые для развития территории, за администрацией. В результате «гектарщики» занимают участки в центре, под вырубку идет сквер, который сажали всем миром, уничтожаются планы по строительству жилья.