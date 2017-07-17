13 га – под малоэтажку: утверждена планировка вузовского городка в Казани

Казань, , 05:26 — REGNUM

На территории университетского городка Казанского федерального университета (КФУ) под малоэтажное жильё планируют выделить 13 из 41,14 га. Проект планировки и межевания утверждён постановлением исполкома Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

От распланированной территории городка 28,9 га находятся на участке с кадастровым номером 16:16:120 601:3019. Согласно данным публичной кадастровой карты, он предназначен для индивидуальной жилой застройки. Его кадастровая стоимость — 362 547 610 рублей.

В рамках проекта планировки на территории университетского городка будут возведены 130 индивидуальных коттеджей. Планируемое население составит 492 человека.

Кроме жилья, на территории запланировано разместить детский сад на 80 дошколят, общеобразовательную школу на 550 мест, универсальный торгово-спортивный комплекс. Запланирована на территории жилой застройки и разбивка парка.

На площадке, для которой утверждена планировка, выявлена дислокация карстов — подземных воронок. Непосредственно на них размещать объекты не планируют. Ещё до начала строительных работ воронки будут засыпаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казанский федеральный университет может стать пилотной площадкой для программы студенческого технологического предпринимательства. На эти цели из федерального бюджета пообещали выделить 30 млн рублей. Подобную поддержку планируют оказать ещё некоторым университетам страны.

Также читайте: Ряд вузов РФ получит деньги по программе студенческого предпринимательства