Кредитный платёж от застройщика не прошёл: «Татфондбанк» возвращает 415 млн

Казань, , 05:08 — REGNUM

Несколько банковских переводов в счёт погашения долгов по кредитным договорам пытается отозвать конкурсный управляющий «Татфондбанка». Общая сумма исковых претензий — 415,146 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего.

Кроме признания операций недействительными, истец просит применить последствия этого, то есть вернуть всё в первоначальное состояние.

7 декабря 2016 года, когда уже было известно о проблемах с ликвидностью у банка, был осуществлён платёж на общую сумму свыше 411,9 млн рублей со счёта крупного застройщика ПАО «Камгэсэнергострой». Средства были переведены в счёт кредитов, оформленных 2 августа и 17 ноября 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года стало известно, что НО «Госжилфонд при президенте РТ» расторг договор с ПАО «Камгэсэнергострой» на строительство дома №12−2 в микрорайоне «Салават Купере». На тот момент инвестором было обнаружено отставание по срокам. Контракт был передан другой компании.

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«Татфондбанк» оспаривает и два перевода, совершённых со счетов ООО «ТК «Приволжье-Транс» 12 и 13 декабря, на общую сумму более 3,2 млн рублей. Средства были списаны в счёт долгов по трём кредитным договорам от 2013−2015 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля. ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.