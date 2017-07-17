«Татфондбанк» после ревизии недосчитался 40,9 млрд рублей

Казань, , 04:57 — REGNUM

В «Татфондбанке» завершили инвентаризацию имущества, которая была начата в день открытия конкурсного производства. В итоге была обнаружена недостача, превышающая 40,9 млрд рублей. Конкурсный управляющий назвал среди причин отсутствие оригиналов подтверждающих документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт об инвентаризации.

Ещё порядка 65% — это расчёты по заключённым хозяйственным договорам и договорам цессии, незавершённые расчёты. Неподтверждённая задолженность по кредитам составляет порядка 15% от общего итога недостачи. Ещё 20% — это неподтверждённая задолженность по учтённым на балансе ценным бумагам. Из316,138 млн рублей на корреспондентских счетах «Татфондбанка"в других банках к середине июля имеется только 242,43 млн рублей.

Балансовая стоимость имущества ПАО «Татфондбанк» составляет 221,439 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля. ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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