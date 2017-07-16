Telegram создает особую команду для взаимодействия с властями Индонезии

Москва, , 13:24 — REGNUM Создатель и владелец Telegram Павел Дуров объявил о создании команды специалистов по Индонезии для того, чтобы оптимизировать процесс удаления запрещенного контента из Telegram, который ранее по решению властей был заблокирован в этой стране.

Павел Дуров пояснил, что инцидент с блокировкой мессенджера в Индонезии произошел из-за отсутствия прямого канала связи между командой Telegram и властями страны. Согласно тексту заявления, распространенного на английском языке через официальный канал Дурова, министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии направляло команде Telegram список публичных каналов, где размещались материалы террористов. Однако в компании не успели быстро обработать этот список.

Павел Дуров добавил, что весь контент, на который пожаловались в Индонезии, уже удален. В настоящий момент налаживается прямая связь с индонезийским правительством для более эффективной работы по удалению нежелательного контента в будущем.

«Мы формируем специальную команду модераторов, которые знают индонезийский язык и культуру, чтобы они смогли более быстро и тщательно проверять сообщения о контенте, имеющем отношение к терроризму», — говорится в заявлении.

Ранее портал Coconuts со ссылкой на министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии сообщал, что правительство страны заблокировало мессенджер Telegram. По данным портала, интернет-пользователи в Индонезии в полдень в пятницу стали замечать, что не могут войти в мессенджер через сети нескольких операторов связи.

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