На предприятии «Лисичанскуголь» в Луганской области началась забастовка

Киев, , 13:18 — REGNUM В Луганской области (под контролем Украины) на шахте им. Капустина ГП «Лисичанскуголь» 70 шахтеров объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом 16 июля заявил глава Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

«Шахтеры вторые сутки не выезжают из шахты, вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие шахтеры спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена — забойщики, проходчики под землей, по состоянию на сейчас всего 70 горняков», — сообщил Волынец.

Он добавил, что на шахте работают только водоотлив и вентиляция.

Позже Волынец уточнил, что под землей на шахте остались 54 горняка: «Они настроены очень решительно, требуют в том числе и доступа к телеканалам».

По данным Волынца, месячный фонд по зарплате на этой шахте составляет 32 млн. грн, а задолженность составляет почти трехмесячный фонд (соответственно 96 млн. грн).

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«Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят, такие забастовки не исключены по всей Украине», — добавил Волынец.

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