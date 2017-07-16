В Югре названы торговые сети, захватившие четверть рынка

Ханты-Мансийск, , 12:49 — REGNUM Две крупные сетевые компании, торгующие продовольствием в ХМАО, по итогам 2016 года достигли потолка лимита развития. На некоторых территориях автономного округа они не имеют право расширяться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС России.

Согласно законодательству, компаниям, доля которых на рынке в границах муниципального района или городского округа превышает 25%, запрещено приобретать или арендовать на данной территории помещения для осуществления торговли, сообщают в УФАС.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации продовольственных товаров в 2016 году в границах Ханты-Мансийского автономного округа, проведенный управлением Федеральной антимонопольной службы показал, что доля АО «Тандер» и его магазинов «Магнит» в денежном выражении приблизилась к значению 25%.

Произошло это в городе Лангепасе, где на долю «Магнита» приходится 24,6% оборота, в Нефтеюганске — доля 24,8%, в Кондинском районе — доля 24,5, Нижневартовском районе — доля 24%, в городе Покачи — 23%, в Урае — 24,5%. А в городе Югорске сеть «Магнит» превысила допустимое значение на 0,2%.

Доминирующим на рынке продовольствия на двух территориях в ХМАО стало и ООО «Элемент-Трейд», представляющее торговую сеть «Монетка». В Урае «Монетка» захватила 24,6% рынка продуктовой рознице, а в Октябрьском районе — 23,2%.

Анализ проведен УФАС по ХМАО на основании данных об объеме всех реализованных продовольственных товаров в федеральных торговых сетях за 2016 год в границах Югры, полученных от хозяйствующих субъектов и органов управления Госстата.