Бюджетное управление Конгресса США не верит в экономические планы Трампа

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Бюджетное управление Конгресса США считает, что попытка воплотить в жизнь амбициозные планы президента Дональда Трампа приведет к росту дефицита бюджета и администрация ничего не сможет с этим поделать. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Associated Press.

В бюджетном управлении Конгресса США подчеркнули, что команда президента Трампа напрасно рассчитывает на ускорение темпом экономического роста на уровне трёх процентов ВВП. Максимум на что может рассчитывать американская экономика при удачном стечении обстоятельств — это 1,9% роста ВВП в год.

«Почти всегда разница в оценке возникает из-за того, что администрация прогнозирует более высокие показатели доходов, а это, в свою очередь, происходит из прогнозов более быстрого экономического роста», — сказано в докладе бюджетного управления Конгресса США.

По расчетам специалистов, в каждый отдельно взятый год дефицит будет превышать 585 миллиардов долларов. Именно таких значений дефицит бюджета достиг в 2016 году при президенте Бараке Хусейне Обаме.

Если администрация Трампа будет воплощать свои планы в жизнь, то через 10 лет дефицит бюджета может составить уже 720 миллиардов долларов вместо превращения в небольшой профицит, как это прогнозирует команда Трампа.

Также в бюджетном управлении Конгресса считают, что обещание администрации Трампа сократить расходы на 5,6 трлн долларов в ближайшие 10 лет невыполнимы. Максимум чего сможет добиться администрация — это 3,3 трлн долларов.