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The Daily Express: «Еврозона обречена на разрушение»

Экономика

Еврозона обречена на разрушение, считает The Daily Express, опираясь на мнение аналитика одного из крупнейших мировых банков Bank of America Merrill Lynch Атанасиоса Вамвакидиса

Лондон, 15 июля 2017, 21:47 — REGNUM  «Несмотря на то, что Франция и Германия пытаются укрепить свой союз и направить совместные усилия на поддержание единой евровалюты, крах еврозоны неизбежен и предпосылки его возникли практически в момент начала ее работы, — считает специалист, до перехода в американский банк отработавший 13 лет в Международном Валютном Фонде. — Страны, перешедшие на расчеты в евро и уничтожившие свою монету, не смогли договориться о главном: сильныеэкономики должны были помочь слабым с тем, чтобы разница между ними перестала бы быть столь ощутимой. В конце концов, Греции и Португалии кредиты выделили, а вот другим бедным государствам помощи не досталось».

«Теперь же бедные страны, задолженность которых перед Евроцентробанком растет, могут выйти из валютного союза, — полагает финансист. — Это позволит им встать в позу и фактически перестать платить проценты, а потом и собственно сумму долга. Популизм, который котируется все выше в некоторых государствах ЕС, выбрал единую валюту в качестве одной из мишеней, регулярные выстрелы по которой — часть программы прихода популистов к власти. Что тоже не способствует «здоровью» еврозоны».

Аналитик отмечает, что «Эммануэль Макрон рассчитывает своим проектом создания единого бюджета еврозоны поправить положение, однако Ангела Меркель, с одной стороны понимающая и поддерживающая этот шаг, с другой не в восторге от него, ибо реорганизация опять-таки будет стоить немалых денег, которые кто-то должен заплатить и этим кем-то, скорее всего, окажется Германия».

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Судьба Евросоюза