В ДНР не хватает медицинских работников

Донецк, , 19:05 — REGNUM Наиболее востребованными на сегодняшний день в ДНР являются врачи разных специализаций. В списке вакансий они занимают более 60 процентов предложений.

Как сообщил 15 июля журналистам «Деловой портал» Республиканский центр занятости, на втором месте после медицинских работников идут водители, 11%, затем бухгалтеры — 8,2%. Также предлагается работа воспитателям (5,3%), артистам (4,7%), рабочим (4%). Меньше всего представлены такие специальности как агроном (1,7%), администратор (1,3%), торговый агент (1,3%), библиотекарь (1,3%) и инженер (0,6%).

Нехватка кадров во многом объясняется невысокой зарплатой.

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На сайтах объявлений лидируют торговые работники, бармены, водители и строители. Однако список тех, кто ищет работу, превалируют над предлагаемыми вакансиями.