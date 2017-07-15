Карты «Мир» уже принимают в Армении

Москва, , 01:57 — REGNUM С июля 2017 года на территории Армении начнут обслуживаться карты «Мир», а в России — армянские карты АrCa.

Об этом было заявлено в ходе состоявшегося в Санкт-Петербурге 26-го международного банковского конгресса «Финансы для развития», в работе которого принимал участие также председатель Центрального Банка Армении Артур Джавадян.

Как сообщили ИА REGNUM в ЦБ Армении, со стороны Центральных Банков Армении и России, а также операторов национальных карточных систем двух стран «была проделана большая работа, в результате которой и был реализован этот проект».

В год Армению посещают около 273 тыс российских туристов, что составляет 22% от общего числа туристов, посещающих нашу страну. Если до сих пор для оплаты за товары и услуги либо совершения операций обналичивания в Армении/России туристы должны были иметь при себе карты международных платежных систем, то сегодня достаточно наличие карт систем ArCa или «Мир», — отмечается в сообщении.

В ЦБ уточнили, что одним из преимуществ проекта является и то обстоятельство, что при совершении сделок держателям карт будет заранее известен курс обмена валют. Ожидается, что этот курс будет более благоприятным, по сравнению с тем, который применяется международными системами.

«Этот проект — первый в рамках стран ЕАЭС, что свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между Армений и Россией, и направлен на предоставление высококачественных услуг гражданам двух стран, развитие безналичных платежей и расширение географии карточных операций национальных систем», — говорится в сообщении.

В Центральном Банке Армении напомнили, что решением совета ЦБ от 7 июля с.г., система платежных карт «Мир» была включена в реестр платежно-расчетных систем, а компания «Армениан Кард» получила разрешение на участие в платежно-расчетной системе «Мир».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь сообщила о начале приема карт «Мир» на территории Армении.

«На прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте «Мир» в платежной системе Армении ArCa. И для нас это первый проект по организации равноправного межсистемного взаимодействия, и граждане наших стран, думаю, получат новые финансовые возможности. Здесь я хотела бы выразить признательность за действительно очень оперативное, быстрое продвижение этого проекта Центральному банку Армении и руководству платежной системы ArCa», — сказала она.