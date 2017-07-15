Ростуризм напомнил турфирмам о запрете продажи путевок в Египет

Москва, , 23:51 — REGNUM Ростуризм после нападения на туристов в Египте напомнил туристическим фирмам о запрете продажи турпутевок в эту страну. Заявление об этом опубликовано 14 июля на официальном сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный злоумышленник, вооруженный ножом, 14 июля проник на пляж одного из отелей Хургады и там напал на иностранных туристов. В итоге его нападения две гражданки Германии погибли, а еще четверо туристов были ранены. Нападавший был задержан сотрудниками отеля.

Пострадавшие от действий злоумышленника являются гражданами Германии, Чехии и Армении. По заявлению генконсульства России в Хургаде, в числе пострадавших одна женщина с гражданством России и Украины.

Кроме того, Ростуризм напоминает о приостановке авиационного сообщения с Египтом и считает, что произошедший инцидент свидетельствует о сохранении криминогенной обстановке в Египте, и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения.

Российское ведомство призывает граждан адекватно оценивать степень опасности посещения Египта и воздержаться от поездок туда.

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