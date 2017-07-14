В Египте не боятся негативного влияния инцидента в Хургаде на турпотоки

Каир, , 23:19 — REGNUM Нападение злоумышленника с ножом на иностранных туристов в одном из отелей в Хургаде не угрожает туристической сфере Египта, сообщил журналистам экс-председатель Союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят.

Напомним, 14 июля злоумышленник с ножом пробрался на пляж одного из отелей египетского курорта Хургада и напал на отдыхавших там туристов. В результате этого нападения погибли две туристки из ФРГ, а гражданки Армении, Чехии и одна женщина с гражданствами России и Украины получили ранения.

Нападавший был задержан сотрудниками отеля. Проводятся следственные действия.

По мнению Ильхами аз-Заята, этот трагический случай не повлияет на масштабы туристического потока в Египет вообще и в Хургаду в частности.

По его словам, серьезные последствия для туристической сферы Египта может вызвать только прямой запрет на посещение Египта теми государствами, чьи граждане пострадали от нападения.

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