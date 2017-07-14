Путин: стабильная работа металлургической отрасли гарантирована

Губкин, Белгородская область, , 20:20 — REGNUM Ежегодная потребность в металлургической продукции в российской экономике сохранится на уровне 2015 года — 2,5 млн тонн, что позволит гарантировать стабильную работу отрасли. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского ГОКа в Белгородской области 14 июля, сообщила пресс-служба Кремля. Вопрос о перспективах отрасли на ближайшие 20−30 лет задал один из участников встречи.

«Мы стараемся делать на 20−30 лет, но это достаточно сложно в условиях большой степени не прогнозируемых обстоятельств, которые от нас не зависят. Допустим, металлургическая отрасль — она в мире оказалась переразмеренной. Достаточно быстрое развитие металлургических предприятий, скажем, в том же Китае, в Китайской Народной Республике, понятно к чему приводит. И где-то у нас в 2015 году был пик потребления, а потом немножко припал. Но всё-таки я думаю, что мы сохраним необходимость… имею в виду перспективные планы развития экономики, у нас потребление всё равно будет на уровне, наверное, 2015 года, 2,5 миллиона тонн. Это достаточный объём для того, чтобы планировать производство на достаточно длительную перспективу», — сказал президент.

«На 20−30 лет здесь, наверное, сложнее, но имею в виду, что мы сейчас планируем, пытаемся сейчас выстроить стратегию развития российской экономики где-то до 2025 года, до 2030-го. Примерно такой горизонт планирования, он возможен. Это касается и гражданских отраслей производства, это касается оборонных отраслей производства. Так что примерно, думаю, во всяком случае, на ближайшие годы вот этот объём — 2,5 миллиона тонн, — он сохранится. А это больше, чем в 2014-м, 2013-м, 2012-м, это достаточно большой, серьёзный объём, который гарантирует стабильную работу отрасли», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в Белгородскую область с визитом 14 июля. Он прибыл на Лебединский ГОК, где осмотрел предприятие и принял участие в открытии нового цеха.

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