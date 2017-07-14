В Тамбовской области выдан первый заём по госпрограмме

Тамбов, , 19:41 — REGNUM Новый институт поддержки бизнеса «Фонд микрофинансирования», который образован в Тамбовской области в рамках государственной поддержки, выдал первый заём предпринимателю, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Выдача первого займа состоялась сегодня, 14 июля. Микрозайм предоставлен предпринимателю из Никифоровского района, которая занимается розничной торговлей в отдаленных селах и которая в мае обратилась к губернатору за поддержкой представителей бизнеса, работающих в сельской глубинке. Полученные финансы она планирует потратить на приобретение основных средств, расширение ассортимента товаров и услуг.

«Фонд микрокредитования, созданный в структуре Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, не является аналогом кредитной организации, которая преследует коммерческие интересы. Он несет социальную нагрузку. Созданные кредитные продукты отличаются более низкими ставками, чем в банках: разница — в полтора-два раза. Предлагаются дешевые деньги на развитие бизнеса, — рассказал первый заместитель главы администрации области Александр Ганов. — Нами выработаны приоритеты в поддержке определенных направлений предпринимательской деятельности, которые необходимы тамбовской экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время майской встречи губернатора Александра Никитина с бизнес-сообществом предпринимательница из Никифоровского района обратилась к нему за поддержкой представителей этой сферы бизнеса, работающих в сельской глубинке. В день получения первого микрокредита она выразила главе региона благодарность за помощь в получении доступного финансирования в короткие сроки, за ремонт сельских дорог, по которым приходится возить товары покупателям, за организацию кооперации с местными производителями продовольствия и товаров народного потребления.

До конца текущего года в планах фонда — оказать поддержку не менее 19 субъектам малого и среднего бизнеса, в результате чего должно быть создано не менее 46 новых рабочих мест.

Микрозаймы будут предоставляться в сумме до 3 млн рублей сроком до трёх лет по ставке от 7 до 9,25% годовых. Линейка продуктов направлена на различные сегменты предпринимательства: для начинающих бизнесменов, для тех, кто участвует в капитальном ремонте многоквартирных домов, кто создает кооперативы, кому требуются средства для участия в госзакупках, на развитие садоводства, на инвестирование новых производств. Названия программ соответствующие: «Старт», «Стандарт», «Инвест», «Моногород», «Тендер», «Кооператив», «МКД», «Садовод». Ключевыми требованиями по всем продуктам являются увеличение налоговой базы, повышение уровня заработной платы и создание новых рабочих мест. Преимущество будут иметь предприниматели, развивающие свой бизнес в моногороде Котовск и поселке Знаменка, а также предприниматели, реализующие проекты в сфере оказания услуг населению, производства импортоориентированной и импортозамещающей продукции.

«Активы фонда сегодня составляют 55 млн рублей. Причем, 48 млн — это привлеченные федеральные средства, которые получены благодаря участию нашей области в конкурсе Министерства экономического развития. Хочу заметить, что по общим объемам выделенных федеральных средств на 2017 год Тамбовская область по оказанию финансовой поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры занимает пятую позицию в ЦФО», — подчеркнула начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич.