Госдума учла интересы всех вынужденных должников Крыма

Симферополь, , 19:04 — REGNUM Крымский парламент получил полномочия предусмотреть в республиканском законе возможность реструктуризации либо списания задолженности вкладчиков украинских банков, и это послужит основанием для прекращения исполнительных производств. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя принятие во втором чтении законопроекта, который уточняет процедуру погашения задолженности крымчан перед украинскими банками.

«Что касается юридических лиц, то, в соответствии с подготовленными ко второму чтению поправками, сумма их обязательств будет уменьшена на размер депозитов и средств на текущих счетах, которые «сгорели» в результате прекращения работы украинских банков в Крыму», — пояснил парламентарий.

Напомним, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. Самые крупные невыполненные финансовые обязательства перед крымчанами остались у «Приватбанка».

По информации пресс-службы Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), за два года в Крыму отменили более 700 решений об аресте имущества заёмщиков банков Украины.

На данный момент на полуострове по 11 тысячам кредитных договоров под арестом, то есть выведено из экономики региона, имущества на 7 млрд рублей.

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