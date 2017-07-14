Белгород: Владимир Путин открыл на Лебедянском ГОК новый цех

Белгород, , 18:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии нового цеха по производству горячебрикетированного железа № 3 на Лебединском ГОКе в рамках своего визита в Белгородскую область 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК), отмечающий своё 50-летие, в преддверии Дня металлурга. Глава государства побывал на смотровой площадке карьера Лебединского ГОКа, ознакомился с производственным процессом и, вместе с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Александром Бегловым, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, губернатором области Евгением Савченко, основателем USM Holdings Алишером Усмановым, наблюдал за пуском нового цеха по видеотрансляции.

Также президент встретился с трудовым коллективом предприятия.

Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов, а также единственным в России и СНГ производителем горячебрикетированного железа. ГОК открытым способом ведёт разработку железорудного месторождения, подтверждённые запасы которого составляют 3,9 миллиарда тонн.

Первый цех по производству горячебрикетированного железа на комбинате вышел на проектную мощность в 2001 году. Второй цех запущен в 2007 году. Строительно-монтажные работы в третьем цехе мощностью 1,8 миллиона тонн в год начались в 2014 году. Горячебрикетированное железо используется для производства стали, его отличительной особенностью является низкое содержание вредных примесей и стабильная однородность химического состава.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в белгородскую область с визитом 14 июля. в планах — также встреча с главой региона Евгением Савченко.

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