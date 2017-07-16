Импортно-экспортные отношения Казахстана и Китая: динамика и показатели

Астана, , 11:04 — REGNUM Китайская доля от всего экспорта Казахстана составляет примерно 15%. За период с 2007 года экспорт казахастанской продукции в КНР снизился почти на четверть, что составляет $1,42 млрд. Импорт, доля которого больше и составляет 20,66%, возрос не симметрично — на 4,51%, или $153,38 млн. Об импортно-экспортных показателях между Казахстаном и Китаем пишет постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

РК поставляет в КНР около 250 видов товаров из 66 групп. Большей частью экспортируется сырье, включая сырую нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, мазут, медь, медная проволока и сплавы, железные руды и концентраты, продукты неорганической химии, ферросплавы, цинк и др.

Импортную долю составляют более 5.000 товаров из 96 групп, самый большой объем приходится на трубы из черных металлов, телефонные и телеграфные аппараты, вычислительные машины.

Подробную статистику и динамику импорта-экспорта с 2007 по 2017 года смотрите здесь: Казахстан и Китай: динамика экспорта и импорта за 10 лет

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