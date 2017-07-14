Законопроект о разграничении производства алкоголя внесен в Госдуму

Москва, , 18:43 — REGNUM Пакет законопроектов о разграничении производства алкоголя внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Авторы законопроекта предлагают разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство так называемых «благородных напитков» из винограда. Соответствующие поправки депутаты хотят внести и в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.

«Для целого ряда регионов нашей страны, таких как Крым, отрасли виноградарства и виноделия очень важны. При этом их нормативное регулирование достаточно запутано и отличается разрозненностью», — объясняет один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Константин Бахарев («Единая Россия»).

Так, например, в действующей версии закона отсутствует единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции с учетом специфики отрасли.

«В настоящее время указанная отрасль регулируется нормативными актами, которые ориентированы на регулирование и контроль производства в первую очередь алкогольной продукции с высоким содержанием спирта, что существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере», — отмечают авторы законопроекта.

Между тем, разделение производства алкоголя и принятие закона, который будет регулировать отношения в отношении винодельческой отрасли в целом, позволит устранить эти проблемы закона, считают депутаты.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сделать максимально прозрачные правила для производства вина, уверены авторы законопроекта. Кроме того, считают они, нововведение также создаст благоприятные условия для российских виноградарей.