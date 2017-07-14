Госдума приняла протокольное поручение по банку «Югра»

Москва, , 18:13 — REGNUM Госдума РФ на пленарном заседании приняла протокольное поручение по расследованию ситуации вокруг наложения моратория на работу банка «Югра», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Поручение подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы Владимиром Сысоевым. Согласно ему, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направит запрос в Генпрокуратуру РФ с целью узнать о ранее проводимых в отношении банка проверках и о выявленных нарушениях.

Кроме того, в Центробанк РФ поступит запрос от комитета Госдумы по финансовому рынку. Депутаты хотят получить информацию о том, какие меры регулятор предпринимает по стабилизации деятельности банка «Югра», а также о механизмах санации банка.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что уже направил запрос в Центробанк.

«В соответствии с законом, все вкладчики, имеющие вклады до 1 млн 400 тысяч рублей эту сумму получат через две недели после решения Центрального банка выплаты начнутся в банках-агентах. То есть 24 июля соответствующие выплаты начнутся. По предварительным оценкам, 95% вкладчиков этой кредитной организации свои средства получат в полном объеме», — заявил в ходе пленарного заседания Аксаков.

Ранее 10 июля Центробанк переложил обязательства по управлению банком «Югра» на Агентство по страхованию вкладов сроком на 6 месяцев. Как отмечают в Центробанке, такое решение связано с неустойчивым финансовым положением банка.