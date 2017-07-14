Южноуральские трамваестроители обратились к чехам за технологиями

Челябинск, , 18:01 — REGNUM Предложение открыть производства на Южном Урале намерено сделать региональное правительство чешским коллегам, по итогам встречи делегаций на международной промышленной выставке в Екатеринбурге «Иннопром-2017». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Состоялась встреча министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова с членами делегации Чешской Республики во главе с Министром промышленности и торговли Иржи Гавличеком. Обсуждались различные проекты, в том числе вопросы сотрудничества Усть-Катавского вагоностроительного завода с чешскими компаниями, имеющими большой опыт разработки моделей трамваев, их модернизации.

С помощью чешских технологий, правительство Челябинской области планирует провести модернизацию парка трамваев в городах региона, а также разработке новых конкурентоспособных продуктов.

В сотрудничестве с чешской стороной челябинские чиновники планируют реализовывать стратегию привлечения зарубежных производителей с целью использования их технологий для производства продукции на предоставляемых промышленных площадках Южного Урала.

«Одно из основных направлений взаимодействия — трансфер технологий в машиностроении, в том числе производстве станков, трамваев, а также в производстве медицинского оборудования и сельском хозяйстве. Южный Урал готов предоставлять чешским партнерам площадки для создания совместных производств и вывода конкурентоспособной продукции на рынок», — сообщил Сергей Смольников.

Напомним, о стратегической линии экономического блока правительства Челябинской области заявил министр экономического развития Сергей Смольников. Он 24 июня 2016 года на круглом столе в АиФ-Челябинск, посвященном экономической стратегии региона, заявил о необходимости локализации зарубежных производств. «Сегодня в нашу сторону начали поворачиваться европейские производители. То есть, если это раньше был просто импорт к нам, то сегодня они очень резко теряют рынок. Они упали более чем на 60% в поставках в Челябинскую область. Они боятся этот рынок сбыта потерять. Поэтому сегодня для нас хороший шанс — это «затащить» их локализацию сюда. Затащить к нам их технологии», — сказал на круглом столе Сергей Смольников.