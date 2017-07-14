Долги по зарплате в Нижегородской области за месяц выросли на 2.9%

Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM В Нижегородской области суммарная задолженность по заработной плате работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по состоянию на 1 июня 2017 года составила 21,180 млн рублей

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата, за месяц задолженность по зарплате в регионе выросла на 2,9%. При этом просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала.

Вся задолженность сформировалась из-за отсутствия собственных средств у предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, среднедушевые денежные доходы жителей Нижегородской области в январе-мае 2017 года составили 28 791 рубль. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года они снизились на 0,6%.

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Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за пять месяцев 2017 года по сравнению снизились на 6%.

По итогам I квартала 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 12,2% от общего числа жителей. На начало года она составляла около 10%.

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