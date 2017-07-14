Калужские таможенники уничтожили 80 тонн «санкционных» товаров   

Калуга, , 17:32 — REGNUM С мая 2017 года сотрудники Калужской таможни проверили 3327 транспортных средств, ввозивших в регион «санкционную» продукцию. По результатам проверки уничтожено 80 тонн запрещенных товаров. Об этом 14 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Калужской таможни Игорь Ерошин.

По его словам, в регионе с начала 2017 года внешнеторговый оборот вырос на 27% и составил 1,97 млрд долларов США. Объем декларирования по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возрос на 18% и составил более 31 тысячи деклараций на товары. Грузооборот за полгода увеличился на 20% и превысил 1 млн тонн.

В регионе деятельности Калужской таможни с начала 2017 года находится 579 участников внешнеэкономической деятельности. В федеральный бюджет перечислено более 20 млрд рублей, или 110% от планового задания по перечислению таможенных платежей. По результатам 22 проверок довзыскано таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму более 38 млн рублей. Также возбуждено 45 дел об административных правонарушениях на сумму 2,6 млрд рублей. Общая сумма взысканных штрафов составила более 3 млн рублей.

«Таможней за полугодие возбуждено 4 уголовных дела, связанных с невозвращением в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, а также незаконное использование документов для образования юридического лица», — подчеркнул Игорь Ерошин.

Напомним, в федеральный бюджет Калужской таможней в 2016 году было перечислено 45,49 млрд рублей и оформлено более 58 тысяч деклараций на товары.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы отклонили законопроект, запрещающий уничтожать санкционную продукцию и передавать продукты питания, попавшие под санкции, на социальные нужды, в том числе в детские дома. Против данного законопроекта выступил профильный комитет по экономполитике. Парламентарии указали, что концепция законопроекта противоречит решению президента РФ, в соответствии с которым санкционные товары подлежат уничтожению.

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