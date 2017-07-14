Крах Uber: что ждёт рынок таксомоторных перевозок Москвы?

Москва, , 17:57 — REGNUM Компания Uber, объединив активы с Яндекс. Такси, практически уйдёт с российского рынка, считает председатель общественного движения «Такси 2018» Станислав Швагерус. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, на сегодняшний день это наилучший вариант для Uber, так как компания фактически является глобальным банкротом. По мнению Швагеруса, у Яндекс. Такси теперь появилась возможность стать главной компанией в сфере организации таксомоторных услуг в России.

«В других странах, таких как Финляндия, Франция, Италия, Испания, Бразилия, Чили, Индия, Малайзия деятельность Uber не запрещают, не арестовывают топ-менеджеров и конфискуют их активы, поэтому то, что Uber фактически за рубль отдал свою долю рынка Яндексу, на сегодняшний день — это наиболее лучший выход для компании, который подстегнёт глобальный крах этой финансовой пирамиды», — отметил Швагерус.

Он пояснил, что вопрос, как это отразится на рынке такси, пока до конца не ясен. Если компания Яндекс, став фактически монополистом на некоторых рынках в РФ, останется игроком-участником рынка, то это плохо и для потребителя, и для бизнеса, и для государства, поскольку монополизм в такой высококонкурентной сфере никому на пользу не шёл.

«Но у компании Яндекс есть уникальная возможность стать инфраструктурной государственной системой организации транспортных услуг в России и изменить революционно весь рынок такси», — подчеркнул Швагерус.

По его мнению, сама модель работы системы Uber войдет в учебники, так как это главная технологическая финансовая пирамида 21 века.

«Убытки Uber — 3 миллиарда каждый год. Вся их бизнес-модель заключается в нарушении законодательства. Они даже в Европе умудряются не платить европейский НДС, хотя в Нидерландах зарегистрированы. Также соответствующим образом идёт подкуп потребителей. Вот эти низкие тарифы, которые всем нравятся, они ведь не просто так взялись. Компания Uber фактически доплачивает водителям за каждую поездку», — пояснил Швагерус.

По его словам, Uber, уйдя с рынка, передаст свою партнёрскую сеть Яндексу, так как эти сети у различных компаний по перевозке пересекаются.

«Это распространенное заблуждение, что есть водитель Яндекса, а есть водитель Uber. Водитель такси выполняет заказы нескольких агрегаторов, и, соответственно, компании, которые обеспечивают перекачку денег от агрегаторов к водителям, они работают практически со всеми агрегаторами, и самый главный актив, который отдал Uber России, и для него это хорошо, это потребитель», — подчеркнул Швагерус.

Он считает, что первое время ситуация для потребителя практически не изменится. Приложение Uber ещё некоторое время будет работать. Швагерус также полагает, что бизнес-модель компании, которая рассчитана на привлечение максимального количества неквалифицированных исполнителей, когда водителем мог стать практически каждый, уходит в прошлое.

Напомним, ранее Яндекс. Такси и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане. Сделка одобрена советами директоров, её закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.