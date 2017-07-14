В Луганске утвердили госпрограмму реконструкции водопроводных сетей

Луганск, , 17:09 — REGNUM Члены Совета министров Луганской Народной Республики приняли постановление «Об утверждении Государственной программы «Реконструкция водопроводных сетей в городе Луганске на 2017−2018 годы». Об этом сегодня, 14 июля, сообщил сотрудник пресс-службы Совета министров ЛНР.

Целью программы является гарантированное обеспечение населения Луганска питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, а также повышение эффективности и надежности функционирования системы водоснабжения.

Совмин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР принять меры по реализации мероприятий в рамках государственной программы. Данное постановление вступило в силу сегодня, 14 июля.

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Кроме того, государственное унитарное предприятие ЛНР «Лугансквода» за неделю заменило более 700 метров водопроводных сетей.

«За текущую неделю произведена замена водопроводных сетей — 728 погонных метров трубы», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сотрудники госпредприятия выполнили замену участков водоводов в Луганске, Стаханове, Славяносербске, Перевальске, Антраците.

Специалисты «Луганскводы» за неделю также устранили 271 утечку на сетях водоснабжения, 571 засор на сетях водоотведения и взяли 211 проб на анализ качества воды, отклонений по бактериологическим показателям не выявлено.

«Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города, а именно: Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка. Всего ходок по подвозу воды — 61, суммарный объем доставленной воды — 355 кубических метров», — рассказали в пресс-службе.

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В «Луганскводе» отметили, что специалисты предприятия завершили строительство насосной станции в районе Алмазной, водовод 1200 мм (Брянка). В настоящее время решается вопрос по энергоснабжению данной насосной станции.

По обращению глав местных администраций было проведено обследование объектов водоснабжения населенных пунктов Долгая балка, Орлова балка и водоисточников «Козабелово», «Прищенная», «Жмакино» для дальнейшего их перехода на баланс «Луганскводы».

В районе седьмой проходной предприятия «Лугансктепловоз» сотрудники ГУП ЛНР «Востокгеология» пробурили скважину и приступили к бурению еще двух. Введены в эксплуатацию две скважины на территории «Лугансктепловоз», что позволило дополнительно подавать потребителям Луганска около пяти тыс. кубометров воды в сутки.