«Нефть вблизи полосы препятствий»

Москва, , 16:37 — REGNUM Цены на нефть 14 июля днем вернулись к росту после неоднозначного начала сессии, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Быки» явно двигаются в сторону области сопротивлений $49−49,50, которая в прошлый раз поддалась неплохо, а вот следующая полоса препятствий в непосредственной близости от $50 за баррель все-таки ослабила излишне самоуверенных покупателей», — сказала она.

«Сегодня впервые с 6 июля североморский сорт обновил рубеж в $49, но так же быстро скатился ниже», — отметила эксперт.

«Стоит помнить, что фундаментальная картина для сектора нефти принципиальным образом лучше не стала — США продолжают качать черное золото с постоянным обновлением двухлетних максимумов, соглашение ОПЕК+ работает с трудом, и все больше вероятности, что в конечном итоге оно не даст полноценного эффекта», — пояснила Бодрова.

«14 июля вечером внимание рынка привлекут данные от Baker Hughes по численности буровых установок в США, которые, скорее всего, подтвердят продолжение расширения количества вышек. Это может охладить пыл покупателей в нефти», — полагает эксперт.

Добавим, 14 июля баррель североморского сырья Brent торгуется по $48,57 (+0,3%). За «бочку» техасской нефти WTI дают $46,25 (+0,4%).

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