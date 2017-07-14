«Рубль резко укрепляется»

Москва, , 16:31 — REGNUM Российская валюта 14 июля резво укрепляется в парах с иностранными валютами. Лишившись спекулятивного основания, «россиянин» восстанавливает корреляцию с нефтью тогда, когда это удобно большинству участников рынка, и сокращает ее во всех остальных случаях, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Дополнительную поддержку рублю, как и абсолютному большинству развивающихся валют, оказывает относительно слабый доллар. Мягкая риторика Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы США, не способствует росту симпатий к гринбеку — зато позволяет укрепиться всем остальным», — отметила Бодрова.

«Любую подобную просадку иностранной валюты имеет смысл рассматривать как точку входа в длинную позицию по паре доллар/рубль с долгосрочными целями 62−64», — полагает эксперт.

Добавим, 14 июля, доллар США торгуется по 59,31 рубля (-0,8%). Евро стоит 67,95 рубля (-0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 17 июля, составляют 59,88 рубля за американскую валюту и 68,35 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 30 и 46 копеек соответственно.

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