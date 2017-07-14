Власти ДНР сообщают о восстановлении строительной отрасли

Донецк, , 17:36 — REGNUM Несмотря на трудности, строительная отрасль республики «набирает свои обороты». Об этом свидетельствуют показатели количества «как строящихся объектов, так и уже сданных в эксплуатацию», заявил 14 июля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

Министр добавил, что около половины зарегистрированных в первом полугодии 2017 года уведомлений и деклараций о начале строительных работ и приемке объектов в эксплуатацию приходится на работы в многоквартирных жилых домах и частном секторе, остальное — объекты социально-бытового назначения.

«Чуть более 50 процентов работ идет по реконструкции жилого фонда — как в многоквартирных домах, так и частном секторе. Люди возвращаются, делают ремонты, возводят постройки — улучшают жилищные условия. Реконструкция объектов для нужд социального значения производится в основном для сферы торговли, общественного питания, а также пищевой промышленности и медицинской отрасли», — пояснил министр.

Отметим, что за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано 240 декларативных документов как на начало строительных работ, так и на готовность объекта к эксплуатации. Работы охватили 14 населенных пунктов республики.

Как уже сообщалось, в Донецке для жителей, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, построили новый поселок на улице Апрельская возле ЦОФ «Чумаковская» в Пролетарском районе.