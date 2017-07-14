«Перспективы рубля стали более понятными»

Москва, , 16:25 — REGNUM Наиболее важным событием за последние два дня для рубля стало выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Во время встречи она осторожно подтвердила продолжение роста экономики США и подтвердила намерения регулятора дальше проводить текущую кредитно-денежную политику, а именно повысить процентную ставку до трёх раз в 2017 году, но при условии дальнейшей положительной динамики роста экономики.

При этом, что более важно, она ничего конкретного не упомянула о планах по сокращению баланса ФРС. Никаких подробностей по датам или срокам не последовало. Никаких новых вводных рынки не получили. В целом доллар США закономерно отреагировал на это нейтрально-негативно», — пояснил Капустянский.

«Однако помимо выступления Йеллен, как это не парадоксально, накануне рубль поддержала слабая статистика по инфляции. Индекс потребительских цен вырос до 4,4%», — отметил эксперт.

«Рынки отреагировали не на слабую статистику, а на потенциальную перспективу, что ЦБ РФ умерит свой пыл относительно повышения ключевой процентной ставки. Это дает повод рассчитывать на то, что дальнейшего значимого сокращения доходности между рублем и долларом США пока не последует. На этом фоне можно ожидать валютную пару usd/rub в районе 58−62 в среднесрочной перспективе», — считает Капустянский.

Цены на нефть, по его словам, «также продолжают рост, оказывают рублю дополнительную поддержку. Хотя надежным драйвером нефть пока назвать сложно. Статистика по рынку нефти на неделе была неоднозначной, как и реакция нефти на нее».

«Говорить о смене курса можно будет, пройдя уровень $49,89 за баррель. Ориентиром будет диапазон $50−51 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль подорожал к доллару и евро на 17 июля — ЦБ РФ