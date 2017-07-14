Следователи начали проверку из-за долгов по зарплате в мурманском ВУЗе

Мурманск, , 16:06 — REGNUM

В Мурманске началась проверка по факту образования многомиллионной задолженности перед работниками технического университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

«В рамках проверки следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права работников университета, — отметили в ведомстве. — В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение».

Напомним, 1100 работников Мурманского государственного технического университета вот уже полтора месяца не получают никаких выплат от работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, университет впервые столкнулся с подобной проблемой, её связывают со сменой учредителя с Федерального агентства по рыболовству на Министерство образования и науки Российской Федерации, которая произошла 29 июня 2017 года. По данным МГТУ, после того, как Росрыболовство было вынуждено отказаться от «мореходки», миллионы рублей будто растворились в воздухе.

В Минобрнауки на текущее положение дел повлиять не могут, хотя находятся в постоянном взаимодействии с Росрыболовством. Речь идёт о недофинансировании общим объёмом более 70 миллионов рублей.

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