В Крыму внедряют систему кураторства инвестпроектов

Симферополь, , 16:13 — REGNUM В Крыму внедряют сквозную систему кураторства проекта — за рассмотрение и сопровождение инвестиционных соглашений в Крыму теперь будут ответственны члены крымского правительства и председатели государственных комитетов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксёнова опубликовано на правительственном портале Крыма.

«Возложить персональную ответственность за качество подготовки заключений по итогам рассмотрения обращений инвесторов <…> на министров, председателей государственных комитетов», — говорится в документе.

Из распоряжения следует, что министр экономического развития Крыма будет сопровождать инвестиционные проекты с объёмом инвестиций от 300 млн до 1,2 млрд рублей.

В свою очередь, вице-премьер, ответственный за инвестиционную деятельность в республике, отвечает за проекты от 1 млрд 200 млн рублей до 5 млрд рублей. Самые крупные инвестпроекты, сверх 5 млрд рублей, будет курировать уже непосредственно глава Крыма.

При этом процедуру, аналогичную назначению ответственных за рассмотрение инвестпроектов в министерствах и комитетах, рекомендовано провести и муниципалитетам.

Внедрение системы кураторства инвестпроектов в начале июля анонсировал министр экономического развития Андрей Мельников. «Без персональной ответственности мы далеко не уедем», — указал он, комментируя инициативу.