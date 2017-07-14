Иран возлагает надежды на совместные нефтегазовые проекты с Турцией

Анкара, , 17:13 — REGNUM Иран надеется на более активную работу турецких компаний в проектах по разведке и добыче нефти в ИРИ. Об этом на полях Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил журналистам заместитель министра нефти Исламской Республики Иран Амир Хоссейн Заманиния.

Он обратил внимание на то, что иранские нефть и газ уже давно поставляются в Турцию по долгосрочным контрактам. В частности, между сторонами действует соглашение еще от 1996 года по поставкам голубого топлива Турции в объеме 10 млрд кубометров в год.

Теперь Тегерану и Анкаре стоит усилить сотрудничество. Сторонам необходимо найти новые проекты, подходящие и Турции, и Ирану. Причем, по словам Заманиния, таких проектов довольно много. Сторона обладают как минимум несколькими общими основаниями для инвестиций.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, Иран объявил о своих планах по наращиванию добычи и экспорту нефти и газа. Замминистра нефти ИРИ отмечал, что к концу производство иранского голубого топлива удастся увеличить с 800 млн кубометров в сутки до 1 млрд кубометров в сутки.

Что касается экспорта газа, то к 2021 году Тегеран планирует поставлять в другие страны около 365 млн кубометров газа в сутки. Реализация этих планов может сделать Иран чуть ли ни самым крупным экспортером голубого топлива в мире.

На нефтяную отрасль ИРИ тоже возлагает большие надежды. Сегодня объем добычи черного золота в Иране в пиковые моменты достигает 3,9 млн баррелей в сутки, что является почти досанкционным уровнем производства. Однако к 2021 году этот показатель должен будет достигнуть отметки в 5,7 млн баррелей в сутки.

Дело в том, что отмены в начале 2016 года антииранских санкций Запада Тегеран основательно взялся за восстановление своей нефтегазовой отрасли, серьезно пострадавшей от ограничительных мер. Теперь ИРИ активно привлекает иностранные компании в свои энергетические проекты с целью привлечения миллиардных инвестиций. В свою очередь, энергетические компании со всего мира уже выразили заинтересованность в подобных проектах и теперь дожидаются тендеров.

12 июля ОПЕК опубликовала отчет о добыче и экспорте членов картеля за июнь 2017 года. Согласно этим данным, нефтепроизводство в ИРИ составило 3,790 млн баррелей в сутки, это на 16,7% больше по сравнению с маем этого года. На экспорт Иран отправил в среднем с начала 2017 года около 2,1 млн баррелей в сутки, из которых около 1 млн баррелей отправлялось на европейские рынки. Конкретно в июне ИРИ поставила в Европу и Азию 2,15 млн баррелей в сутки.

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