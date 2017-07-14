В Новгородской области разработали скидочную карту для туристов

Великий Новгород, , 15:52 — REGNUM В Новгородской области с 1 января 2018 года появится скидочная карта для туристов. Как сообщил сегодня, 14 июля, руководитель туристического офиса «Русь Новгородская» Андрей Катаев, скидочная карта будет называться «Карта гостя Руси Новгородской"/WeLikeNovgorod и будет включать в себя посещение музеев и экскурсий, выгодные предложения и скидки.

По словам Катаева, картой турист сможет рассчитаться на входе в музей без очереди в кассу, вместе с картой будет получать информационный каталог с указанием кафе, ресторанов, гостиниц и сувенирных магазинов — участников дисконтных программ. В перспективе будет прорабатываться возможность использования карты гостя в качестве электронного транспортного билета — причём, не только в общественном транспорте, но и на экскурсионных теплоходах.

«Система позволит нашим гостям легче получать больший перечень услуг. Туристу это будет дешевле, а у Новгородской области будет больше туристов. И за счёт того, что оборот будет больше, налогооблагаемая база будет расти. Чем чаще турист будет пользоваться услугами предприятий Новгородской области, тем большую пользу это принесет региональному бюджету», — заявил советник губернатора Николай Новичков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, развитие туризма новое руководство Новгородской области во главе с врио губернатора Андреем Никитиным называет в числе приоритетов. О привлечении туристов в регион также говорит и президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями новгородских деловых кругов в апреле 2017 года, при этом глава государства подчеркнул, что «нужно создавать всякие льготы для тех, кто посещает Новгород с туристическими целями».

Напомним также, что в мае стало известно о включении Новгородской области в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы tax free.

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