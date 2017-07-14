Минфин РФ ожидает годовую инфляцию в июле в 4,3%

Москва, , 15:36 — REGNUM Годовая инфляция в июле в Российской Федерации ожидается на уровне 4,3%. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

«Чуть пониже, чем 4,4%, — сказал он. — Может, 4,3%, в районе плюс-минус 0,1 п.п.».

При этом заместитель министра финансов РФ добавил, что к концу текущего года экономике страны удастся выйти на целевой показатель инфляции в 4%.

«У нас просто сезонность сдвинулась в связи с погодными условиями, — пояснил Колычев. — Та дефляция плодовоовощных, которая обычно бывает летом, чуть сдвинулась, но она также ожидается до конца года».

13 июля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге заявила, что Банк России изменит свою политику в отношении инфляции.

По ее словам, регулятор на ближайшие 5 лет перейдет от достижения целей по инфляции к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня, то есть к «политике тонкой настройки».

Читайте также: Рынок пока не верит в инфляцию на уровне в 4% — Орешкин

Читайте также: Набиуллина: Средняя инфляция будет вблизи 4%