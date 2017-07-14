В Тверской области увеличат объем соцвыплат на ипотеку — Игорь Руденя

Тверь, , 15:34 — REGNUM 215 социальных выплат при покупке жилья в ипотеку предоставлено жителям Тверской области за первые шесть месяцев 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На одном из заседаний Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение увеличить средства по этому направлению.

Объем выплаты составляет 50 тысяч рублей, всего на этот вид соцподдержки в регионе уже направлено более 10,7 млн рублей. В этом году из бюджета региона планируется выделить дополнительно еще более 9 млн рублей.

«Это позволит обеспечить еще 181 выплату. Всего в текущем году данной мерой поддержки смогут воспользоваться 396 получателей ипотечных кредитов», — сообщил Игорь Руденя.

Средства на социальные выплаты гражданам, которые приобрели жилье с привлечением ипотечного кредита, предусмотрены в рамках государственной программы «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения на 2015−2020 годы».

Поддержку можно получить при покупке в ипотеку квартиры непосредственно у застройщика на первичном рынке Тверской области.