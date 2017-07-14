На реформирование оборонной сферы потратят 2,5% ВВП Украины

Киев, , 15:31 — REGNUM форм, заявил 14 июля спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, в 2017 году министерство выделит 64,7 млрд гривен ($2,49 млрд). Гуцуляк также отметил, что в первом полугодии 2017 года министерство обороны Украины было профинансировано на 100% согласно плану.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что до конца осени правительство Украины должно завершить ряд реформ в пенсионной, экономической, социальной и других сферах для того, чтобы ЕС одобрил выделение Киеву транша в размере 600 млн евро.

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Напомним, Киев закрепил вступление в НАТО приоритетом внешней политики Украины. Таким образом, правительство страны планирует ускоренно проводить реформы в оборонной и остальных сферах для того, чтобы соответствовать критериям членства в Североатлантическом альянсе.

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