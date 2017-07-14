Глава ДНР поручил поднять зарплаты и выходить на новые рынки сбыта

Донецк, , 15:29 — REGNUM Глава ДНР Александр Захарченко посетил город Снежное (ДНР), где побывал на предприятии легкой промышленности ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка». Об этом 14 июля информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Он сообщил, что передал предприятию заказ на пошив 150 комплектов формы.

«Приятно удивлен, что предприятие сохранено и работает на протяжении всей войны. Вы прекрасно понимаете, что мы сейчас строим государство в условиях экономической блокады со стороны Украины. Но мы делаем и будем делать все возможное, чтобы обеспечить вас работой. Сегодня я уже сделал заказ на 150 комплектов формы. Ещё раз спасибо за то, что сохранили предприятие и спасибо вам за ваш труд», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР поручил руководству предприятия повысить зарплату работникам, обеспечить достойные условия труда и искать дополнительные рынки сбыта производимой продукции. Захарченко отметил, что теперь вся школьная форма будет шиться на данном предприятии.

Кроме того, директор ПАО «СШФ «Снежинка» Михаил Курянский отметил, что фабрика уже выполняет заказы для торговой сети, занимается пошивом постельного белья, одежды для детей и взрослых, а также выполняет госзаказ по пошиву формы для сотрудников МЧС ДНР.

Он сообщил, что на предприятии трудится около 60 человек. Фабрика работает только с сертифицированными материалами, которые заказывает в Российской Федерации.

Напомним, 8 июня глава ДНР Захарченко пообещал выдать продуктовые наборы рабочим коллективам национализированных заводов химконцерна «Стирола» (г.Горловка, ДНР) и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, г. Енакиево, ДНР). Также Захарченко пообещал оказать единоразовую материальную помощь 40 многодетным семьям, которые числятся на национализированных предприятиях, в размере 10 тыс. рублей. Ранее, в 2014 году заводы химконцерна «Стирол» остановили работу из-за начала боевых действий. ЕМЗ фактически остановился в марте 2017 года, после национализации ДНР. В настоящее время на метзаводе работает только одна печь.