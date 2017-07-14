В ДНР восстанавливают дороги и путепроводы

Донецк, , 18:12 — REGNUM В настоящий момент в ДНР проводят ремонтно-восстановительные работы на трех мостах и двух путепроводах, расположенных на стратегических автомобильных дорогах республики. Об этом 14 июля заявили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

В ходе боевых действий в 2014 году были повреждены два моста в селе Благодатном. Мосты расположены на автодороге государственного значения Т-05−17 «Енакиево — Шахтерск — Амвросиевка», поэтому их было решено восстановить одними из первых.

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«В настоящее время на завершающий этап вышли работы по бетонированию устоев и переходных плит на обоих мостах. В июле 2017 года силами подрядной организации будет произведена установка несъемной металлической опалубки, устройство армокаркаса и бетонирование пролетов», — сообщили в министерстве.

На путепроводе, расположенном на автодороге М-04 (участок «Донецк — Дебальцево») в районе Енакиево, произведен демонтаж разрушенных пролетных балок, а также в конце июня текущего года начаты работы по капитальному ремонту моста в селе Дмитровка и путепровода в Дебальцево.

Часть мостов и автодорог сегодня пока не восстанавливаются по той причине, что в приграничных районах продолжаются бои.