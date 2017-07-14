Долги по налогам «Псковпассажиравтотранса» будут реструктуризированы

Псков, , 14:50 — REGNUM Губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин договорились о реструктуризации налоговой задолженности государственного предприятия Псковской области (ГППО) «Псковпассажиравтотранс» на два года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, встреча руководителей состоялась сегодня, 14 июля, в Москве.

«Реструктуризация долгов позволит госпредприятию направить средства на обновление автобусного парка», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года из-за многомиллионных долгов на автобусы псковского предприятия-перевозчика был наложен арест. Отмечалось, что «Псковпассажиравтотранс» задолжал более 6 млн рублей налоговой инспекции и более 18 млн рублей — собственным работникам.

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В мае власти Псковской области провели реформу и объединили «Псковпассажиравтотранс» с «Псковавтотранс», которое ранее занималось эксплуатацией вокзалов и автостанций. Объединённая структура обеспечивает пассажирские перевозки в Пскове и 17 районах области, и подвижной состав нуждается в обновлении: только в Пскове на маршрутах работает более 60 автобусов старше 20 лет.

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