Пскову передали 98 квартир для расселения ветхого жилья

Псков, , 14:35 — REGNUM В муниципальную собственность Пскова от ООО «Псковская инвестиционная компания — фонд имущества» переданы 98 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, передачу жилых помещений согласовали сегодня, 14 июля, депутаты Псковской городской думы.

Переданные городу квартиры расположены в новостройках в деревне Борисовичи (ближайший пригород Пскова, который сейчас активно застраивается).

Начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева заявила, что переселение граждан начнётся, как только будут готовы документы. В 2017 году планируется расселить 20 домов, в которых проживают 97 семей — 239 человек.

После расселения дом №4 по улице Труда, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, подлежит реконструкции, остальные 19 домов ожидает снос.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 сентября 2017 года в Псковской области необходимо расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. кв метров, в которых проживает более 4 тыс. человек. При этом только в Пскове выявлено ещё 69 аварийных и ветхих домов, не попавших в эту программу.

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