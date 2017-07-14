«Самарская область станет производственным хабом и центром инноваций РФ»

Самара, , 14:40 — REGNUM Правительство Самарской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Как сообщает ИА REGNUM, в документе определены приоритеты, цели и задачи государственного управления с учетом требований федерального законодательства.

«В основу Стратегии положен анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни в регионе, участниками которого стали 4 тыс. человек из всех муниципальных образований области, — пояснили в региональном правительстве. Стратегическими целями социально-экономического развития являются — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности органов власти».

Читайте также: Самарские власти лишили работающих пенсионеров ежемесячных пособий

А также: Самарские власти пояснили, куда пойдёт «изъятый у пенсионеров миллиард»

И: Бюджет Самарской области в 2017 году не доберет 5 млрд: отменены соцвыплаты

Согласно Стратегии к 2030 году Самарская область превратится в территорию комфортного проживания с высоким человеческим потенциалом. Население региона будет обеспечено высококвалифицированными рабочими местами, обладать достойной зарплатой, получать на высоком уровне медицинское обслуживание, образовательные услуги, услуги физической культуры и спорта, все необходимые социальные гарантии. Культурная жизнь населения станет более разнообразной и насыщенной. Коренным образом улучшится состояние окружающей среды. А для бизнеса регион станет территорией с современной производственной инфраструктурой, благоприятным инвестиционным климатом, развитой инновационной средой.

Читайте также: 19% самарцев живут за чертой бедности: новая доктрина нуждаемости

«К 2020 году планируется полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса. В 2025 году регион должен стать ведущим производственным хабом, а к 2030 — превратиться в центр промышленных инноваций России», — заявил губернатор Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что документ прошел общественное обсуждение, согласование в федеральных органах исполнительной власти, а Минэкономразвития РФ подготовило положительное сводное заключение. По словам губернатора, в мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимого центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.

В документе прописаны 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности, при этом, как отмечают разработчики, это количество не является исчерпывающим. Поскольку стратегия — это «живой» документ, перечень проектов будет пополняться новыми инвестиционными проектами.

«Важное место в Стратегии отводится социальной политике, направленной на улучшение качества жизни населения. Это и демографическое развитие, и повышение материального благосостояния жителей, улучшение экологической ситуации, развитие системы образования, кадрового обеспечения, развитие системы здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, социальной защиты, развитие гражданского общества, обеспечение граждан доступным комфортным жильем, развитие ЖКХ», — прокомментировали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области с начала 2017 года каждый месяц проходят согласованные с властями акции протеста с требованием вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан и отправить в отставку губернатора Николая Меркушкина. Последний митинг состоялся 28 мая около Дворца спорта авиационного завода. На этот раз в повестку митинга были включены новые требования — его участники выступали против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.

Читайте также: Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы

А также: В Самаре комиссию из администрации Путина встретили протестными пикетами