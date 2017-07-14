В Новосибирской области вырос прожиточный минимум, но выросли и цены

Новосибирск, , 16:02 — REGNUM Новосибирские власти установили новый размер прожиточного минимума для населения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление сегодня, 14 июля, подписал и.о. губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

«Установить по представлению министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за второй квартал 2017 года в расчете на душу населения 11 159 руб., по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 854 руб., пенсионеров — 8 950 руб., детей — 11 545 рубля», — сказано в тексте документа.

Отметим, что в первом квартале размер прожиточного минимума равнялся 10 583 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения тогда равнялся — 11 233 рубля, пенсионеров — 8 503 рубля, детей — 10 965 рублей.

Таким образом прожиточный минимум вырос на 576 рублей.

В то же время по данным Новосибирскстата, стоимость потребительской корзины жителя Новосибирской области в июне 2017 года составила 4550,57 рубля. По сравнению с маем стоимость набора выросла на 7%, а с декабрём прошлого года — на 15,7%. Подорожал и проезд в маршрутках — почти на 20%. В июне выросли и цены на потребительском рынке Новосибирской области — на 0,4% по сравнению с маем, в том числе на продовольственные товары на 1,1% и платные услуги на 0,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений в среднем за первый квартал 2017 года составила 28 694 рубля.