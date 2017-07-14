Агентств S&P впервые за 25 лет понижает кредитный рейтинг Чили

Сантьяго, , 14:16 — REGNUM Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Чили впервые за 25 лет из-за дальнейшего ухудшения государственных финансов в результате продолжительного медленного экономического роста, сообщает El Periódico.

Агентство S&P пересмотрело суверенный рейтинг Чили от AA — до A+ со «стабильным» прогнозом.

«Понижение рейтингов отражает длительный низкий экономический рост, в результате чего сократились налоговые поступления, вырос государственный долг и произошла эрозия макроэкономического профиля страны», — сообщает агентство в своем заявлении, опубликованном в 13 июля.

«Это привело к незначительному увеличению уязвимости Чили к внешним шокам», — добавляется в заявлении.

Министр финансов Родриго Вальдес признал сегодня, что снижение рейтинга Чили является «очевидно, плохой новостью».

«Это первое снижение рейтинга с момента первой оценки данного рейтингового агентства, и этот показатель возвращает нас к 2010 году, однако все же это выше, чем мы имели в 2006 году», — добавил глава государственных финансов.

Вальдес отметил, что основным источником сокращения является налоговый эффект от понижения цен на медь и снижение роста, и это воздействует как на фискальный дефицит, так и на уровень долга. Кроме того, по его словам, это связано с влиянием требований к государственным расходам.

Министр также напомнил, что в записке агентства участь Чили в снижении рейтинга также разделили Япония, Израиль, Словакия, Ирландия и Словения.

«Мы ожидаем, что чилийская экономика вырастет только на 1,6% в 2017 году, (…) и что рост ВВП увеличится лишь до 2% в 2018 году и до 2,4% в 2019», — говорится в отчете S&P.

«Мы прогнозируем, что чистый государственный долг Чили приблизится к 11% от ВВП в 2017 году и может достичь 15% к концу 2019 года по причине продолжающихся умеренных финансовых дефицитов».

Напомним, долговая нагрузка Чили, хотя и низкая по сравнению с большинством суверенных рисков других стран, постоянно возрастала в последние годы с практически нулевого показателя в 2012 году.

В июне рейтинговое агенство Moody’s также предупреждало о возможном снижении рейтинга Чили ввиду медленного экономического роста.

По некоторым оценкам, Чили обладает одной из самых успешных экономик среди стран Латинской Америки. Так, по данным консалтинговой фирмы Boston Consulting Group в Чили средний класс имеет больше ресурсов, чем любая другая страна в Латинской Америке. И, несмотря на значительную концентрацию богатств в руках определенного круга семей, средний класс Чили также причастен к владению основными компаниями в стране.