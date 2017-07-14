Песков прокомментировал ситуацию с гендиректором «Силовых машин»

Москва, , 14:00 — REGNUM Администрация президента России не располагает сведениями о ситуации вокруг генерального директора компании «Силовые машины» Романа Филиппова. Об этом 14 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в курсе ли Кремль ситуации с Филипповым.

Напомним, вечером 13 июля СМИ сообщили о том, что сотрудники ФСБ допросили Романа Филиппова в рамках уголовного дела о разглашении гостайны. В ночь на 14 июля стало известно, что Филиппов был отпущен после допроса, процессуальный статус на текущий момент у него отсутствует.

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Как сообщало ИА REGNUM, одни источники говорят возможной переквалификации уголовного дела, по которому допрашивали Филиппова, со статьи «разглашение государственной тайны» на статью «халатность». Другие источники предполагают, что Филиппов может потерять допуск к работе с секретной информацией, что автоматически повлечет за собой его отставку с поста директора предприятия.

14 июля источники на самом предприятии сообщили, что генеральный директор находится на своем рабочем месте. От комментариев представители «Силовых машин» отказались. Сведения о задержании Романа Филиппова появились на фоне скандала, связанного с поставками в Крым газовых турбин для строительства ТЭС. Прибывшее на полуостров оборудование якобы является продукцией немецкой Siemens, поставленной в регион в обход санкций ЕС.

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Предприятие «Силовые машины» — младший партнер немецкого концерна в рамках совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин».

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