«Сколково» намеревается заняться генетикой животных на Алтае

Барнаул, , 14:02 — REGNUM Реализовать в Алтайском крае несколько проектов, связанных с генетикой животных, считает целесообразным директор по акселерации проектов в сфере агро‑ и промышленных биотехнологий Фонда «Сколково» Роман Куликов. Об этом он заявил в ходе VIII Столыпинской конференции «Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов», открывшейся в Барнауле. Подробности сообщает сегодня, 14 июля, официальный сайт Алтайского края.

«Алтайский край — один из лидеров в агропромышленном секторе России, здесь производят много муки и круп, молока, другой продукции. По сути, мы прошли в этом регионе первый этап: научились выращивать зерновые и крупяные культуры, получать много молока и делать из него сыры», — подчеркнул Роман Куликов.

Теперь, по его словам, теперь предстоит «научиться делать в российских регионах все необходимые для предприятий агропромышленного комплекса исходники». Так как в «Сколково» полагают, что на Алтае сосредоточен большой потенциал в области фундаментальных проектов — биологии, работы с культурами клеток, проекты, связанные с генетикой животных (в частности, крупного рогатого скота), Роман Куликов намерен обсудить на встречах с руководством региона.

«Мы сейчас такой проект реализуем на базе нескольких пилотных регионов (в том числе Татарстана, Башкирии, Алтай рассматриваем как приоритетный) для создания российской генетики, совершенствования и широкого распространения эмбриональных технологий работы с животными», — заявил Роман Куликов.

По его словам, такая работа будет вестись консорциумом, в который войдут несколько очень крупных федеральных структур, в том числе Институт животноводства, институт «Сколтех», несколько региональных институтов и вузов. Цель проекта — улучшение генетики молочного крупного рогатого скота.

«Не секрет, что сегодня мы импортируем этот скот из Канады, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки. Мы должны от этой зависимости избавиться. Примером и партнером в этом для нас является Ирландия. Эта страна за десять лет из импортера животных превратилась в одного из лучших мировых экспортеров крупного рогатого скота. В Ирландии объединили ИТ-технологии и биологию и получили колоссальный результат. Мы надеемся, что на базе нескольких регионов нам удастся повторить проделанный в Ирландии путь», — пояснил Роман Куликов.

Уже известно, что консолидировать и анализировать все полученные для реализации проекта данные будет Всероссийский институт животноводства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, межрегиональный форум «Столыпинская конференция» стал уже традиционным В этом году его участниками стали более 500 делегатов из регионов Сибирского федерального округа, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. На конференции обсуждают самые актуальные аспекты регионального развития. Это и импортозамещение и продвижение продукции на целевых рынках, и улучшение инвестиционной привлекательности, применение новых форм и методов территориальной организации, комплексного развития территорий.

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